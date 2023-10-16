Вышел фильм о жизни и великих победах Федора Ушакова

Телеканал «Союз» представил фильм «Лики Руси: святой праведный воин Феодор Ушаков». Он создан под патронажем оргкомитета Всероссийского конкурса «Адмирал Ушаков моими глазами» при поддержке членов его почетного жюри митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия и адмиралов Владимира Валуева и Владимира Комоедова, рассказали редакции в пресс-службе конкурса.

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Лента посвящена легендарному адмиралу Федору Ушакову, не потерпевшему ни одного поражения во всех своих 39 морских сражениях. Съемки проходили в Ярославской области, Мордовии, Екатеринбурге, Севастополе, Санкт-Петербурге, Москве и в Греции.

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Для участников самого конкурса фильм станет настоящим путеводителем по выдающемуся жизненному пути великого флотоводца и вдохновит всех тех, кто еще думает, принять ли вызов и присоединиться к конкурсу.

Выдающийся флотоводец конца XVIII века, основоположник новой тактической школы морского боя, строитель военно-морской базы в Севастополе, защитник Керчи, герой Русско-турецкой войны и Средиземноморской кампании Русского флота, победитель 5 крупнейших морских сражений, не проигравший ни одной битвы - заслуги адмирала Федора Ушакова можно перечислять долго. Но к лику святых праведный воин причислен под православным именем Феодор за дело благотворительности и свой глубокий молитвенный подвиг в последние годы земного пути.