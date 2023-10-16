Расписание выхода второго сезона сериала «Бедный олигарх»

16 октября в онлайн-кинотеатре Premier стартует второй сезон сериала «Бедный олигарх». Шоу продолжит историю олигарха Виктора, который внезапно оказывается под санкциями. Теперь ему предстоит зарабатывать на жизнь любыми способами, включая работу в такси на собственной «Феррари».