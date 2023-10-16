Карен Шахназаров рассказал школьникам о развитии киноиндустрии в России

В рамках цикла встреч «Разговоры о важном» в школах и колледжах состоялся диалог, который был посвящен 115-летию кинематографа в России. Председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров ответил на вопросы школьников.

Советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и общественный деятель, народный артист Российской Федерации и генеральный директор, председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров рассказал о развитии киноиндустрии в России школьникам.

Слушатели урока и ученики познакомились с историей отечественного кинематографа, узнали о профессиях, связанных c анимацией и киноиндустрией. Цель занятия так же – способствовать осознанию младшими школьниками ценности кинематографа, анимации, как части отечественной культуры, воспитывать уважением к людям, внесшим вклад в ее становление.