Российский фильм об ахалтекинцах получил приз кинофестиваля в Туркменистане

В Туркменистане прошел международный кинофестиваль «Рассвет Аркадага». Специальную награду получил телеканал Russia Today за фильм «Ахалтекинцы – небесные создания».

© Мир24

Авторы рассказывают о развитии конного спорта в Туркменистане и коневодстве в целом, а также о тех мерах, которые предпринимает правительство страны для популяризации древней ахалтекинской породы.

«Кинофестиваль проходит впервые. Мне кажется, у него есть все шансы стать ежегодным, поскольку организация, как всегда, на уровне всех мероприятий, все очень заботливы, гостеприимны», – сказала режиссер Елена Норкунайте.