Победителей кинофестиваля «Рассвет Аркадага» наградили в Туркменистане

Международный кинофестиваль «Рассвет Аркадага» завершился в Туркменистане награждением победителей, передает «МИР 24». В нем приняли участие актеры, режиссеры, продюсеры, звезды кино и театра из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, России, а также Турции и Франции. Первое место занял фильм туркменского режиссера «Судьба, написанная на бумаге». В тройке победителей – кинематографисты из Кыргызстана и Казахстана.