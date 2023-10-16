Победителей кинофестиваля «Рассвет Аркадага» наградили в Туркменистане
Международный кинофестиваль «Рассвет Аркадага» завершился в Туркменистане награждением победителей, передает «МИР 24». В нем приняли участие актеры, режиссеры, продюсеры, звезды кино и театра из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, России, а также Турции и Франции. Первое место занял фильм туркменского режиссера «Судьба, написанная на бумаге». В тройке победителей – кинематографисты из Кыргызстана и Казахстана.
«Я очень удивлен культурой, историей Туркменистана, так что большое спасибо организаторам, Туркменистану, народу, огромное спасибо из Казахстана», – рассказал кинорежиссер из Казахстана Бегар Сунибек.
Участникам вручили специальные призы и ценные подарки. Торжество завершилось концертом.