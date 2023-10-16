Критик сравнил современные мультфильмы с советскими

«Я воспитан на советской мультипликации, и до сих пор смотрю мультфильмы той эпохи с большим удовольствием. И все лучшее, что, наверное, есть во мне, произошло оттуда. А современные дети смотрят другое, и мне просто жалко за их вкус, потому что они не смотрели то, что смотрели мы. Это касается и детского кино, которого сегодня нет, и мультипликации, которая в каких-то исключительных случаях достигает советского уровня», - сказал Мельман.