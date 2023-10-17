В Москве представили фильм Михайлова «Отпуск в октябре»

В кинотеатре «Октябрь» в рамках фестиваля «КАРО.Арт» представили фильм Романа Михайлова «Отпуск в октябре». Впервые картину показали в августе на фестивале в Выборге.

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О ней сразу же заговорили впечатленные критики как о шедевре. Впрочем, о фильмах Михайлова так часто говорят, у него ведь все непросто, все с тройным и очень темным дном. Не зря же поклонники называют его гением киноандеграунда.

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У Романа в копилке уже почти десять фильмов, которые, скажем прямо, трудно смотреть, но он не сдается и двигается упорно по своей тернистой тропе авторского кино. И «Отпуск в октябре» не стал исключением.

Сразу скажем, такое тройное совпадение — название месяца, кинотеатра и фильма — совсем неслучайно. Плюс еще ассоциации с нашумевшим когда-то фильмом «Отпуск в сентябре» с Олегом Далем. Помните, там, где тот пытается застрелиться из ружья? Отсылка к знаменитому советскому кино в названии — тут декларация. Потому что советское кино — это главное действующее лицо (точнее, лица) фильма. Авторы преподносят его как нечто магическое и глубоко зашифрованное в коверных узорах и рисунках на обоях. Один профессор вдумчиво объясняет подоплеку того, что творили злые гении с несчастными (как считает героиня) советскими людьми.

Итак, молодая, актриса Света (ее играет Мария Мацель) из Санкт-Петербурга однажды решается уехать на съемки мюзикла в Болливуд (мы серьезно), но вместо этого оказывается в туманной Карелии, где происходит что-то странное. Тут бы ей перекреститься и отправиться домой в Питер восвояси к встревоженной маме, но Михайлов так просто девушку не отпустит. Он заставит ее трястись в грузовике с такими же товарками по несчастью (или счастью?), а затем включит то ли в съемку, то ли в зловещую игру. Странную. Назовем ее по-научному — «деконструкция фильма». Ну, как дети играют в киношку. У тех все задорно и мило, а тут все мрачно, символично и загадочно. Секта не секта, дурдом не дурдом, туманность Андромеды, одним словом, с многозначительными фигурами уголовников, поджидающих девушек из-за угла этого российского Болливуда в тумане.

Фильм держит два часа в некотором напряжении — все ждешь, чем же закончатся эти эстетические испытания. Герои по очереди проигрывают сцены из советских фильмов, вызывая веселый смех в зале. Эти советские люди, они такие забавные! И такие вруны — все как один! Осторожной и аккуратной Марии Мацель достается сцена истерики и катания по ковру на полу, что означало крайнюю степень отчаяния советской гражданки. Ее Светлана не очень-то органична в этой роли, но она, как Татьяна Ларина, в этом кинопритоне познает первое чувство, которое ничем не кончается. Как, впрочем, и фильм. Он просто обрывается.