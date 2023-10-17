Опубликован трейлер нового мультфильма Disney «Заветное желание»
Картина выйдет в кинотеатрах в ноябре.
Disney Animation выпустила новый трейлер своего грядущего мультипликационного мюзикла «Заветное желание».
Действие картины, которую концерн связывает с празднованием 100-летней годовщины своего основания, происходит в волшебном королевстве Росас.
17-летняя героиня Аша, остроумная идеалистка, «загадывает желание такой силы, что на него откликаются небеса и посылают ей светящийся сгусток энергии под названием Стар. Вместе они противостоят зловещему врагу – правителю Росас, королю Магнифико, пытаясь спасти местных жителей и доказать, что нет ничего невозможного, когда объединяются человек и волшебная сила».
Премьера «Заветного желания» на больших экранах запланирована на 22-е ноября.