Netflix готовит сериал о Джоне Кеннеди

Стриминговый сервис Netflix взялся за разработку нового сериала, который посмотрит под новым углом на историю жизни экс-президента США Джона Кеннеди. В основу сюжета легла книга Фредрика Логевалла «Джон Кеннеди: Достижение совершеннолетия в американском веке, 1917-1956». Она увидела свет в 2020 году. Биографическое произведение стало первой частью запланированной двухтомной серии. В первой части мы охватываем хронологию с момента рождения Джона и до его пребывания на посту младшего сенатора США от штата Массачусетс.