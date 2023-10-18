Netflix готовит сериал о Джоне Кеннеди
Стриминговый сервис Netflix взялся за разработку нового сериала, который посмотрит под новым углом на историю жизни экс-президента США Джона Кеннеди. В основу сюжета легла книга Фредрика Логевалла «Джон Кеннеди: Достижение совершеннолетия в американском веке, 1917-1956». Она увидела свет в 2020 году. Биографическое произведение стало первой частью запланированной двухтомной серии. В первой части мы охватываем хронологию с момента рождения Джона и до его пребывания на посту младшего сенатора США от штата Массачусетс.
За сценарий сериала отвечает небезызвестный Эрик Рот. Именно он работал над культовыми фильмами «Форрест Гамп», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Убийцы цветочной луны». А вот поиски шоураннера ещё не закончились.
Похоже, это будет нечто вроде американской версии «Короны». О последнем сезоне культового шоу мы писали здесь.