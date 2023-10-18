Стало известно, когда «Оппенгеймер» выйдет в цифре. Это случится уже в ноябре.

Биографическая драма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» будет выпущена на цифровых сервисах 21 ноября 2023 года.

Фильм также станет доступен на физических носителях: Blu-ray и DVD.

Картина, посвященная создателю американской атомной бомбы, получит множество бонусных материалов. Зрители могут рассчитывать на 7 дополнительных роликов о создании фильма. Создатели фильма делятся личными историями, из-за которых они заинтересовались проектом.

Актерский состав обсуждает отыгрыш реальных исторических личностей. Специалисты по спецэффектам рассказывают о создании ядерного взрыва. История художника-постановщика, вместе с командой построившей реплику Лос-Аламоса. Костюмеры и гримеры рассказывают о своей работе. Композитор Людвиг Йоранссон — о создании музыки к фильму. Коллеги Кристофера Нолана рассказывают о работе с режиссером.