Netflix выпустил первый большой трейлер «Слая» — документального фильма, посвящённого жизни Сильвестра Сталлоне . В ролике показали множество уникальных кадров из разных эпизодов жизни актёра — начиная с конца 70-х, когда он впервые сыграл боксёра Рокки, и заканчивая нынешними временами.

«Слай» будет приурочен к 50-летию карьеры Сильвестра Сталлоне. В Netflix отмечают, что грядущий документальный проект предложит «зрителям интимный взгляд на актёра, сценариста, режиссёра и продюсера, проводя параллель между его вдохновляющей историей неудачника и незабываемыми персонажами, которых он воплотил на экране».