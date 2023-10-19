Второе дно в фильме "Женщина, которая убежала"

В фильме "Женщина, которая убежала" 2019 года выхода, режиссёр Хон Сан Су шагнул вперёд, оставляя в своей картине не только жизненные разговоры, но и загадки, которые не так явно лежат на поверхности.

© Кадр из фильма "Женщина, которая убежала"

Сняв более тридцати фильмов, этот разительно отличается от предыдущих, которые многие называют тренировочными.

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За свою последнюю драматическую работу он получил награду Берлинале.

Впервые за пять лет Кам Хи расстаётся со своим мужем, с которым не расставалась ни на день на протяжении всего времени. Не зная, как занять своё время, она ходит к старым подругам и рассказывает им одну и ту же особенность, связанную с браком. Подруги удивляются и радуются за Кам Хи, также делятся своими историями.

Фильм окутан как минимум тремя загадками: кто такая Кам Хи, есть ли у неё муж и от чего она убегает? Мы ничего не знаем о главной героине, кроме её отношений с мужем. Ещё, в разговоре с подругой, выясняется, что у неё есть цветочный магазин, но ей нет в нём необходимости - супруг хорошо обеспечивает.

Можно предположить, что Хон Сан Су оставляет ответы на загадки в самом фильме, кроющимися за другими людьми.

По моему предположению, каждая из подруг олицетворяет качества Кам Хи и особенности жизни. Если мыслить такой категорией, то портрет протагониста вполне вырисовывается.

Первая подруга рассталась с мужем, живёт одна, вегетарианка, любит котов. Вторая тоскует по ушедший молодости, думает найти себе вторую половинку, не считает мужчин-корейцев симпатичными, хочет ходить в бар к творческим людям и развлекаться.

В обоих случаях с подругами она смотрит на них через камеры, словно наблюдая за собой со стороны. Все подробности жизни первых двух подруг присущи ей самой.

В фильме интересным приёмом поднимается тема вегетарианства, подруги признают симпатию к коровам и их глазам. Поедая вкусно приготовленное мясо, они решают, что надо от него отказываться в пользу милых животных. Когда к ним приходит сосед и жалуется на котов в округе, прося подругу Кам Хи не кормить их, она вежливо отказывает: - Но люди ведь важнее, а коты - не люди - Люди важны настолько же, насколько важно кормить котов.

В разговоре со второй подругой её ошеломляет вопрос любви. Она не придаёт значение этому чувству. "Да? Это наверное и есть любовь". Она не может видеть любви только в том случае, если ей обделена.

Отсюда следует вторая догадка: может она рассталась с мужем, и уже давно? Может его вовсе не было? И было много других дней, когда она ходила по подругам и рассказывала о прекрасной особенности своих отношений, не имея их.

Личность мужа неизвестна зрителю до самого конца, он так и остаётся фантомом, появляющимся лишь в разговорах.

Третья подруга Кам Хи — это уже её прошлое. По ходу их разговора выясняется, что много лет назад, Кам Хи имела отношения с нынешним писателем и мужем её третьей подруги.

Здесь вторая догадка приобретает более яркое очертание: возможно протагонист, говоря о своём спутнике жизни, внутри себя подразумевал супруга подруги.

Бывшие любовники встречаются в зоне для курения, начиная, на первый взгляд, ничего не значащий разговор. "Думаешь, я приехала из-за тебя" - говорит Кам Хи бывшему возлюбленному, уже намекая зрителям, что так оно и есть. Сам её приход был как будто случайным, хотя она знала, где он находится и искала встречи с ним. Она признаётся ему в неловкости, а ему будто всё равно. Он удивлён, что она сюда приехала, но ничего не слышит в ответ. Только её претензия - "Ты хоть раз мне звонил?" - немного оживляет его. Бывшему, чувствуется, мало интересна эта беседа, он смотрит на Кам Хи как на обычную фанатку, не более. На очередной его вопрос, почему она приехала, девушка убегает.

Она вернулась в далёкое прошлое, в котором уже давно нет места для неё.

Каждый кадр может оставаться статичным до десяти минут. Герои неторопливо двигаются, разговаривают о бытовых вещах, готовят еду и пьют вино. Всё происходит в тишине и покое, с прекрасными видами из окна на горные пейзажи. Нет никакой экспрессии, каждый кадр выверен вплоть до того, что там нет лишних деталей - только сама текучая жизнь.

На минимализме, как и в фильме "Ночью у моря одна", останавливается Хон Сан Су.

Самое простое и очевидное объяснение фильма: Кам Хи убежала от своего мужа и ищет себе пристанище среди давних друзей, но, на мой взгляд, все нет так однозначно. Снова убежав от своего прошлого, что кроется даже в названии фильма - "Женщина, которая убежала", Кам Хи заходит в маленький кинотеатр, на экране которого море, как символ перерождения.