Мультгерой, которого создали по отзывам женщин об идеальном мужчине

А вы задумывались, как выглядит и ведет себя идеальный мужчина? Голливудские продюсеры заявляют, что создали персонажа, который отвечает всем женским мечтам. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

© Кадр из фильма «Рапунцель: Запутанная история»

Дисней подходит к отрисовке персонажей с особым вниманием. В каждый анимационный фильм студии вложено много труда. Однако в культовом диснеевском мультфильме «Рапунцель: Запутанная история» создатели использовали особенный подход.

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Так, режиссеры устроили целое исследование, чтобы решить, как именно должен выглядеть один из самых привлекательных персонажей студии — главный вор королевства Флин Райдер.

Кадр из фильма «Рапунцель: Запутанная история»

Режиссеры Байрон Ховард и Натан Грено рассказали, как же они собирали образ красавчика Флина Райдера:

«Персонаж Флина с самого начала должен был быть обаятельным. Он должен был быть очаровательным, дерзким, потрясающим боеввым парнем, которого нужно было полюбить с самого начала. Пока мы работали над этим фильмом, он действительно был одним из выдающихся персонажей картины».

И герой был принят зрителями именно так. Он понравился всем:

«Людям нравится его персонаж из-за озвучки голосом Зака Леви и анимационного исполнения. Мы всегда сравниваем его с такими персонажами, как Индиана Джонс, которые восхитительны, но в то же время они люди. Потому что зрители должны ассоциировать себя с персонажами. Они не могут быть просто Суперменами».

Кастинг красавцев

Кадр из фильма «Рапунцель: Запутанная история»

Самое интересное, что Дисней провел встречу «красивых мужчин», чтобы решить, как должен выглядеть Флин Райдер.

Режиссер поделился забавной закулисной историей о том, как Флин из «Рапунцель» появился на свет. Его внешность прорисовалась благодаря встрече «красивых мужчин», которая произошла в киностудии.

«Когда мы создавали персонажа, мы пытались придать ему особенную внешность. Итак, мы привели много женщин со всего студии Disney. Мы хотели, чтобы этот парень был очень, очень красивым», — рассказывает Грено.

Грено продолжил:

«Итак, мы развесили по стенам фотографии самых красивых ведущих мужчин за всю историю Голливуда и как бы выбрали, какие черты будут работать лучше всего. Мы просто слушали и позволяли девушкам выбирать, что им нравится в этих красавчиках. В конце концов, мы собрали все это воедино, и получился невероятно красивый парень».

Disney / youtube.com

На этом кадре видны первые эскизы внешности Флина. Очевидно, женщины ответили, что им нравятся тонкая верхняя губа, пухлая нижняя, выдающаяся нижняя челюсть и слегка небрежная прическа.

Реакция зрителей

Работа Ховарда и Грено над созданием Флина в конечном итоге окупилась. И критики, и зрители влюбились в обаяние и привлекательность персонажа. Многие в комментариях даже назвали его личность «милой», помимо его внешности.

Фильм 2010 года был только началом, затем история получила продолжение в виде еще нескольких фильмов про Рапунцель и Флина Райдера.