С 19 октября на большие экраны вышел фильм "Подвал господина Гринберга" — первая полнометражная кинокартина молодого режиссёра из Братска Андрея Паюкова. Отечественная работа в жанре психологического триллера раскрывает для зрителей не только тему любви и ненависти, но и отношения людей друг к другу.

Как рассказал на московской премьере продюсер фильма Анатолий Колесник, работа над качественной съёмкой и постановкой сюжета велась очень тщательно.

Для удачного дебюта на больших экранах режиссёр Андрей Паюков даже провёл несколько месяцев на лучших площадках Голливуда, где обучался у профессионалов киноиндустрии.

Чем запомнился фильм "Подвал господина Гринберга" — в нашей сегодняшней статье.

Ревизор

Сюжет кинокартины завязывается в ресторане под говорящим названием "Дофамин", где пересекаются пути двух главных героев: мужчины интеллигентного вида, прилично одетого и культурно ведущего диалог, и уже подвыпившей девушки в вечернем платье, которая нашла достойного собеседника на вечер. В дискуссию встревает парень девушки, который сначала по-хамски прогоняет интеллигента, а после и вовсе ругается с любимой посреди ресторана, разбивая её телефон об пол. Не желая оставаться в ресторане после такого позора, девушка Лиза выходит на улицу и уезжает на машине с мужчиной, который как раз составлял ей компанию за барной стойкой.

Кажется, что перед нами классический киноконфликт, который будет развиваться по стандартному сценарию: леди покидает заведение с новым знакомым и начинает новую жизнь. Однако, вопреки ожиданиям зрителя, сюжетная тропа заворачивает совсем в другую сторону. Кадр из фильма. Собеседник Лизы, чьё имя довольно долго хранится от нас в тайне, действительно увозит девушку. К подруге. Правда, есть одно но: по пути герой предлагает заехать к нему домой на пару минут, которые для неё станут решающими.

Всего через несколько кадров Лиза просыпается в запертой камере подвала Артура Гринберга, откуда постарается выбраться, чего бы ей это ни стоило. На протяжении всего фильма героиня не бросает попыток сбежать из подвала, но смекалка и ловкость главного героя не дают ей это сделать. Из окружающей девушку обстановки видно, насколько она нервничает и не находит себе места в камере с голыми обшарпанными стенами. Нарочито холодные серо-синие тона камеры подвала, дополненные рваной серой футболкой, в которой проснулась Лиза, сильно контрастируют с пространством, что находится по ту сторону запертой двери: красный свет, обволакивающий подвальный коридор, напоминает территорию секретного объекта, куда простым людям вход воспрещён. Именно оттуда всякий раз появляются глаза Гринберга, когда он решает проверить свою заключённую через окно в тюремной двери.

На протяжении всей картины внешний вид главных героев гармонирует с интерьером. Вечернее платье Лизы идеально подходит под стиль ресторана и ванной комнаты в доме, а пиджак и свитер Артура хорошо сочетаются с выдержанным стилем гостиной. Игра с цветом занимает важное место в восприятии картины и разных её сцен.

Ревизор

Самый заметный элемент во всей киноленте — звуковое сопровождение, которое достойно отдельного внимания. Здесь важен каждый шорох. В традициях хорошего триллера, музыка и естественные звуки окружающего мира заставляют зрителя чувствовать себя настолько скованно, как будто события разворачиваются прямо рядом с ним. Капли воды, свист ветра, шум канализационных труб: всё это в фильме имеет свой голос и постепенно сводит зрителя с ума. Со временем начинаешь понимать, что героев в картине несколько, голос из-за стены — один из них.

Едва различимые реплики, доносящиеся откуда-то извне заставляют зрителя напрягать слух и погружаться сюжет. Здесь же включается звуковой контраст: шёпот сменяется криками, тишина – громкими возгласами. И только звук шагов Артура Гринберга, спускающегося в подвал к своим жертвам, не появляется из ниоткуда, а плавно нарастает, нагоняя ужас.

Чувства и эмоции, которые главные герои испытывают друг к другу, на протяжении всего фильма меняются и даже развиваются. Это, очевидно, вводит зрителя в недоумение: как же так, он ведь натуральный маньяк и психопат, а она — жертва. Но в арке главных героев к концу фильма наблюдаются серьёзные изменения, которые заставляют совсем иначе смотреть на этих людей. Как это часто бывает, после долгого планомерного насилия над психикой начинает проявляться "стокгольмский синдром" — чувство привязанности жертвы к тому, у кого она находится в заложниках.

Ревизор

В случае Лизы и Артура Гринберга происходит даже нечто большее — любовь, то есть переосмысление Лизой роли Гринберга во всей этой истории. Тем не менее, ни к чему хорошему такой поворот событий не приведёт, потому что проблема лежит гораздо глубже обычной привязанности.