В России вышел в широкий прокат «Дух Байкала»

История рассказывает о мальчике, которого отец привез в гости к деду, живущему рядом с Байкалом. После смерти жены мужчина не может найти контакт с сыном, и решил сменить обстановку. Дед и мальчик отправляются на озеро на рыбалку. Но в нескольких часах езды от берега у них глохнет автомобиль и начинается пурга. Чтобы не замерзнуть, дед и внук идут пешком сквозь бурю.