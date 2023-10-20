Мартин Скорсезе прокомментировал решение Квентина Тарантино уйти из кино

Квентин Тарантино уже не раз говорил, что собирается уйти из киноиндустрии после того, как выпустит свой десятый фильм, «Кинокритик». Фанаты режиссёра в это, правда, не верят, а вот другой культовый постановщик, Мартин Скорсезе, высказался на эту тему в недавнем интервью.

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По словам Скорсезе, Тарантино по большей части писатель, поскольку все истории для своих фильмов он придумывает сам. Скорсезе же в основном занимается только режиссурой по готовым сценариям.

Он писатель. Это совсем другое дело. Я придумываю истории. Меня привлекают истории других людей. У нас это выражается разными способами. И поэтому я думаю, что это другой процесс. Я уважаю писателей и хотел бы тоже это делать. Я хотел бы просто находиться в комнате и создавать эти романы. Не фильмы, а романы.