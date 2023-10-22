Кем бы работали «Смешарики» и за сколько: эксперты назвали варианты

В российский прокат вышел новый мультфильм «Смешарики снимают кино», где любимые всеми персонажи стали актерами, режиссерами и сценаристами. Кем бы работали смешарики в реальном мире и сколько бы при этом зарабатывали, рассказали эксперты компании «Авито Работа» специально для «ФедералПресс».

© Кадр из мультсериала "Смешарики"

Для жизнерадостного и активного Кроша может подойти роль тренера: эксперты «Авито Работы» отмечают, что спрос на таких специалистов вырос в три раза. Средняя зарплата, которую предлагают работнику, – 66 600 рублей. У тренеров есть возможность работать как со взрослыми, так и с детьми, их охотно нанимают фитнес-клубы, детские секции по различным видам спорта и хореографические студии.

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Его другу, застенчивому и скромному Ежику подошли бы профессии, которые не требуют тесного общения с людьми, например дизайнер. Спрос на таких специалистов за год вырос в 1,7 раза, а предлагаемые зарплаты – на 1,3 раза (в среднем это 56 600 рублей). Если вспомнить аккуратный домик Ежика, то ему может подойти специальность дизайнера интерьера или графического дизайнера. Работодатели часто предоставляют творческим сотрудникам удаленный или гибридный формат работы, а за счет сдельной оплаты заработок может быть выше 100 тысяч рублей.

Блистательной и несравненной Нюше подошла бы работа артистки, однако не многие приходят работать в театр или кино. С ее любовью к красоте также подойдет вакансия парикмахера-стилиста (вспомнить хотя бы ее серию с перевоплощениями, где она умело подбирала наряды и прически). В среднем по России зарплата таких специалистов – 62 900 рублей. А вот мастерам, которые умело управляются с разными техниками стрижек, укладок и окрашивания волос, обещают ежемесячно до 300 тысяч.

Барашу, склонному к меланхолии, стоило бы обратить внимание на профессии, где редко случаются непредвиденные ситуации. Возможно, ему подойдут специальность аналитика по продажам, внешнеэкономическая деятельность или сфера финансов. Спрос на аналитиков вырос почти в 2,5 раза, а специалисты могут рассчитывать на зарплаты от 57 до 200 тысяч рублей.

Любительнице вкусно накормить своих друзей Совунье явно дорога в повара. За 2023 год число вакансий увеличилось в 1,6 раза, а средняя зарплата – в 1,2 раза. Если Совунья станет шеф-поваром, то работодатели могут предложить ей 250–300 тысяч рублей в месяц. Поварское исскуство могут освоить даже новички, так как многие наниматели готовы обучать своих специалистов.

Гении Пин и Лосяш могут присмотреться к техническим и естественнонаучным специальностям. Например, инженеры точно будут востребованы, их средняя зарплата составляет 70 тысяч рублей. Пину бы отлично подошла вакансия инженера-проектировщика систем газоснабжения, а Лосяшу – инженера-химика по разработке лакокрасочных материалов (зарплата варьируется от 220 до 250 тысяч рублей).

Кар-Карычу подошла бы любая творческая профессия, например аниматор. Спрос в индустрии развлечений на эту вакансию вырос в четыре раза. Вспомните новогоднюю серию, где герои перевоплотились в Дедов Морозов. За насыщенную трехнедельную работу в роли Деда Мороза Кар-Карыч смог бы выручить до 200 тысяч рублей.