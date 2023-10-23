Якутская «пацанка» рассказала о жизни после ухода из шоу

Якутянка Оелана Макарова, которая покинула шоу «Пацанки», вернулась домой. Девушка поделилась, как изменилась ее жизнь после реалити.

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На проект девушка пришла за помощью, чтобы избавиться от алкогольной зависимости. Оелана рано потеряла отца, и ее воспитанием занимался отчим, который жестоко избивал ее. В школе девушка страдала от травли из-за внешнего вида. Это и стало причиной того, что Оелана стала употреблять алкоголь и ввязываться в драки.

Несмотря на то что девушка хотела получить помощь на проекте от специалистов, изначально сделать это оказалась трудно, только спустя время Оелана начала показывать хорошие результаты. По итогу ей удалось отказаться от алкоголя и открыться перед специалистами, рассказывая о своих проблемах, а также научиться поддерживать хорошие отношения с другими ученицами. В интервью «СтарХит» Оелана рассказала, что давно мечтала попасть на проект и он ей действительно помог.

«Психолог мне помогла понять, почему на протяжении многих лет мои душевные травмы не заживали. Сейчас я излечилась», – рассказала девушка.