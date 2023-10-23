Якутская «пацанка» рассказала о жизни после ухода из шоу
Якутянка Оелана Макарова, которая покинула шоу «Пацанки», вернулась домой. Девушка поделилась, как изменилась ее жизнь после реалити.
На проект девушка пришла за помощью, чтобы избавиться от алкогольной зависимости. Оелана рано потеряла отца, и ее воспитанием занимался отчим, который жестоко избивал ее. В школе девушка страдала от травли из-за внешнего вида. Это и стало причиной того, что Оелана стала употреблять алкоголь и ввязываться в драки.
Несмотря на то что девушка хотела получить помощь на проекте от специалистов, изначально сделать это оказалась трудно, только спустя время Оелана начала показывать хорошие результаты. По итогу ей удалось отказаться от алкоголя и открыться перед специалистами, рассказывая о своих проблемах, а также научиться поддерживать хорошие отношения с другими ученицами. В интервью «СтарХит» Оелана рассказала, что давно мечтала попасть на проект и он ей действительно помог.
«Психолог мне помогла понять, почему на протяжении многих лет мои душевные травмы не заживали. Сейчас я излечилась», – рассказала девушка.
После возвращения домой у «пацанки» была легкая депрессия, она потеряла работу и не знала, как начать общаться с родителями. Однако состояние это прошло быстро, и она начала писать новые песни, сейчас к выходу готовится уже второй альбом. Якутянка отметила, что ей удалось побороть алкоголизм, однако работать есть еще над чем. Ей удалось наладить отношения с младшим братом. Девушка отметила, что надеется на его прощение за то, что было до проекта. Улучшить взаимоотношения ей удалось и с мамой. Ранее «ФедералПресс» писал, что участница из Якутии покинула популярный проект из-за отказа проходить испытания дальше.