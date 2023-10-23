Хабенский планирует вернуться в большое кино в 2024 году

"Я очень надеюсь, что начиная с нового года календарного я потихонечку вернусь в большой кинематограф. До этого я дозировано мог позволить себе посниматься в том или ином, детском в основном, фильме три, максимум пять съёмочных дней. Сейчас, наверное, с нового года смогу себе позволить сделать время пребывания на съёмочной площадке уже побольше, просто потому, что уже практически собрана команда в Художественном театре, которой я доверяю, свёрстаны планы на следующие сезоны", - сказал Хабенский.