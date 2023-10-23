Стало известно, почему выручка российских кинобаров начала расти

Выручка российских кинобаров в первом полугодии 2023 года составила более 7 млрд рублей, что превышает показатель за весь 2022 год. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на компанию "Деловая Русь".

"Деловая Русь" оценивает свою долю на этом рынке в 60-65%. Для сравнения, в 2021 году из-за пандемии выручка кинобаров упала на 60%, до 9 млрд рублей. По итогам 2023 года участники рынка ожидают роста показателя на 30-35%. В начале сентября россиянам рассказали о том, что в РФ за четыре года количество фитнес-клубов в городах-миллионниках увеличилось на 25%.