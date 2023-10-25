Warner Bros. может перенести премьеры нескольких фильмов — среди них «Веном 3»
Представители зарубежного издания Variety сообщают , что Warner Bros. рассматривает возможность переноса нескольких крупных премьер из-за забастовки гильдии актеров. Могут быть отложены «Веном 3», «Битлджус 2», Wise Guys с Робертом де Ниро и другие проекты. Кинокомпания беспокоится, что из-за продолжающейся забастовки гильдии актеров США фильмы не успеют доделать вовремя.
О том, насколько сильно будут сдвинуты премьеры, не сообщалось.
Аналитик Эрик Уолд предполагает, что фильмы, запланированные к выпуску до конца 2024 года, могут быть отложены на 2025 год или более поздний срок.