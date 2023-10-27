Саша Тулинова рассказала о русской версии «Постучись в мою дверь»

Актриса отметила, что российские зрители устали от секса и грязи в сериалах, «бесконечных обнажёнок» и перестрелок

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В беседе с «Мослентой» актриса рассказала о русской версии сериала «Постучись в мою дверь», в котором она снялась.

По её словам, в турецкой версии шоу всё «стерильно», там нет постельных сцен, и даже поцелуи — редкое явление.