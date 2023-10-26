Количество подписчиков онлайн-кинотеатров выросло почти вдвое в июле-сентябре
В июле-сентябре 2023 года количество подписчиков онлайн-кинотеатров увеличилось на 45%, следует из исследования компании Gfk, которое есть в распоряжении НСН.
Кроме того, количество пользователей с платной подпиской выросло на 3%.
Самым популярным у россиян сервисом для просмотра фильмов онлайн остается «Кинопоиск», побивший рекорд по платящим подписчикам - 15,9% в третьем квартале против 13,8% и 15,4% во втором и первом кварталах соответственно. Следом идут онлайн-кинотеатры «Иви» и Wink. В исследовании отмечается, что такие позиции онлайн-сервисы занимают с лета прошлого года.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщила, что фильм Александра Сокурова «Сказка», которому Минкультуры не выдало прокатное удостоверение, появится в онлайн-кинотеатрах через неделю, озвучит его сам Народный артист России.