Россияне устали от любовных и постельных сцен в сериалах, заявила актриса Александра Тулинова.

В беседе с “Мослентой” она рассказала, что сыграла главную роль в ремейке популярного турецкого сериала “Постучись в мою дверь”.

Актриса сообщила, что в оригинальной версии картины совсем нет постельных сцен. Даже поцелуи показывают довольно редко, зритель наблюдает за красивой и чистой любовью, которая не опошлена переизбытком сцен интимной близости.

Тулинова уверена, что зрители устали от обнаженки и грязи. В российской версии сериала тоже не будет откровенных сцен, поэтому зрители смогут посмотреть на светлую и непорочную историю любви.