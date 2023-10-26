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Актриса Тулинова рассказала, от каких сцен в кино устали зрители

Россияне устали от любовных и постельных сцен в сериалах, заявила актриса Александра Тулинова.

В беседе с “Мослентой” она рассказала, что сыграла главную роль в ремейке популярного турецкого сериала “Постучись в мою дверь”.

Актриса сообщила, что в оригинальной версии картины совсем нет постельных сцен. Даже поцелуи показывают довольно редко, зритель наблюдает за красивой и чистой любовью, которая не опошлена переизбытком сцен интимной близости.

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Тулинова уверена, что зрители устали от обнаженки и грязи. В российской версии сериала тоже не будет откровенных сцен, поэтому зрители смогут посмотреть на светлую и непорочную историю любви.

Ранее мы рассказывали о том, какие сериалы больше всего любят россияне.

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