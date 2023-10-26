Исаев предсказал неудачу «Императрицам» в прокате

Создатели «Императриц» позиционируют фильм как документальную ленту, хотя историческое кино по определению не может быть документальным, к тому же, личности главных героинь не вызовут яркого отклика в умах зрителей. Об этом НСН заявил член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев .

В четверг, 26 октября, в российский прокат выходит фильм «Императрицы» с Юлией Пересильд в главной роли. Продюсером картины выступила Тина Канделаки . Исаев не разделил восторга по поводу громких имен, задействованных в создании фильма, и заявил, что он вряд ли сможет собрать в прокате больше 50-70 млн рублей.

«“Императрицы” не могут и мечтать даже о цифрах уровня “Повелителя ветра”, который за три уикенда собрал 353 млн рублей. Не думаю, что новый фильм соберет больше 50-70 млн рублей. Это кино позиционирует себя как документальное, хотя, естественно, исторический фильм документальным быть не может. Прошлогодний успех схожей картины «Петр I: Последний царь и первый император» объясняется рядом факторов: во-первых, эта историческая фигура ментально ближе российскую зрителю, во-вторых, в прошлом году отмечался 350-летний юбилей Петра I, в-третьих, хорошую рекламу фильму сделал «Газпром». Фигуры же Екатерины I и Елизаветы I не отзовутся столь ярко в умах российского зрителя. К тому же, историческое кино, которое подается в виде некой попсовой документальной картины, которое очень условно может быть названо исторической лентой, находится где-то на стыке жанров и сегментов», — сказал Исаев.