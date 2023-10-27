Во втором сезоне сериала «Зимородок» вернется Юсуф

26 октября стало известно, что во втором сезоне турецкого сериала «Зимородок» вернётся Юсуф, бывший парень Сейран. Некоторые зрители предполагают, что герой будет пытаться разными способами завоевать и вернуть расположение возлюбленной.

© Чемпионат.com

«Зимородок» рассказывает историю ловеласа Ферита (Мерт Рамазан Демир), который вырос в богатой семье и привык ни в чём себе не отказывать. Он непрерывно ходит на вечеринки, заводит новых девушек и вообще не думает о своём будущем. Поведение Ферита сильно расстраивает его дедушку, бизнесмена Халиса Агу.

Однажды он понимает, что должен взять судьбу избалованного внука в свои руки, и решает найти парню достойную невесту. В итоге его избранницей становится девушка по имени Сейран (Афра Сарачоглу), которой предстоит «наставить Ферита на истинный путь».