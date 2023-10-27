Вышло аниме "Плутон" по манге Наоки Урасавы

26 октября, на Netflix целиком выложен 8-серийный анимационный сериал "Плутон" (каждый эпизод длится около часа или час с небольшим), пишет gamemag.ru.

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У проекта длинная предыстория. В работе над сэйненом "Плутон" Наоки Урасава шел от сюжета одной из арок "Астробоя" Осаму Тэдзуки: истории "Величайший робот на Земле" аж 1964 года выпуска.

Плутон – главный отрицательный герой комикса. Идея экранизации манги возникла еще в 2010 году. Но тогда до нее руки у гигантов Universal и Illumination не дошли.

В 2017 году новая студия M2 представила на рынке ключевого анимационного фестиваля Анси замысел аниме по "Плутону". Известный японский продюсер Масао Маруяма обещал, что проект завершат до его смерти. В этом году продюсеру исполнился 81 год.