Нужен ли секс в кино

Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе провел исследование, которое показало, что у представителей поколения Z (зумеры) снижается интерес к сексу в фильмах и сериалах. Friends with Benefits (2011).

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Среди 1500 опрошенных зумеров больше половины (51,5%) хотят, чтобы режиссеры больше уделяли внимание дружбе или платоническим взаимоотношениям героев, а не сексуальным и романтическим. 47,5% опрошенных посчитали секс необязательным элементом для сюжета большинства шоу и фильмов, а 44,3% считают, что романтические отношения слишком часто фигурируют в тематических СМИ.