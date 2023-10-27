Россиянин назвал два бешено популярных советских фильма у жителей Северной Кореи
Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Северной Корее и назвал два любимых советских фильма местных жителей. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».
По словам россиянина, эти фильмы имеют бешеную популярность в КНДР, их часто показывают по телевизору и даже в немногочисленных кинотеатрах.
«Сам я не ходил ни на один из них, но сопровождавшие нашу группу службисты говорили, что за билетами выстраиваются длинные очереди и всем билетов часто не хватает», — добавил он.
Автор публикации написал, что первая картина — это «Семнадцать мгновений весны».
«Интерес к фильму о Штирлице оказался в Северной Корее настолько сильным, что довольно оперативно здесь сняли собственную (нелицензионную) версию, — пояснил он. — Только в нем их внедренный разведчик действовал во время Корейской войны».
Путешественник отметил, что вторым популярным в КНДР фильмом, снятым в СССР, является «Ирония судьбы, или С легким паром».
«Северокорейцы тоже без ума от этой советской картины и тоже сняли на нее свой ремейк, — сообщил он. — В КНДР "Иронию" показывают, как и у нас, в канун Нового года и продают на CD-дисках для просмотра на компьютере. Правда, в официальной версии вырезаны некоторые сцены с пьяными посиделками».
Ранее этот же тревел-блогер раскрыл стоимость хорошей квартиры в стране. Путешественник рассказал, что жилье в новостройке в Пхеньяне с ламинатом, ванной и пластиковыми окнами может стоить около 250 тысяч долларов. При этом в стране нет таких понятий, как ипотека и рынок недвижимости.