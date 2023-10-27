«Северокорейцы тоже без ума от этой советской картины и тоже сняли на нее свой ремейк, — сообщил он. — В КНДР "Иронию" показывают, как и у нас, в канун Нового года и продают на CD-дисках для просмотра на компьютере. Правда, в официальной версии вырезаны некоторые сцены с пьяными посиделками».