Как выживают кинотеатры в условиях ухода Голливуда

Хоть фильмы и не входят в перечень товаров для параллельного импорта, сегодня в Россию новинки западного кино поступают именно по такой схеме: какие-то ленты - через Казахстан, какие-то - через Армению. Можно ли зайти в любой кинотеатр и посмотреть новый фильм Джеймса Кэмерона точно так же, как зайти в продуктовый и купить ту же самую кока-колу под другим названием? Нет, поскольку не все кинотеатры готовы пойти вразрез с Женевской конвенцией об авторском праве и прокатывать новинки без договоренностей с правообладателями.

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В первую очередь, речь идет о крупнейших кинотеатральных сетях в стране. Например, одна из них - КАРО, признанная еще в прежней реальности лучшей кинотеатральной компанией во всей Европе. Можно купить билет в КАРО и посмотреть фильмы индийских, китайских, корейских кинокомпаний - но только не картины крупнейших голливудских студий. КАРО, как и другие кинотеатры-сетевики, ждет, когда кто-то "просверлит дырку" в "железном занавесе" и вновь привезет большое кино в Россию.

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При этом значительная часть кинотеатров была вынуждена искать обходные пути, зарабатывая на западных новинках благодаря "предсеансному обслуживанию" - посетитель покупает билет на короткометражный фильм, перед которым бесплатно показывают фильм из Голливуда. Однако подобная схема не позволяет кинотеатрам зарабатывать на американских фильмах так же, как раньше.

Более того, крупнейшие кинотеатральные сети, скорее всего, так и продолжат вести себя по-джентльменски и не возьмут за привычку параллельный импорт. На помощь им приходят российские новинки. В начале 2023 года рынок спас "Чебурашка", став самым кассовым российским фильмом в истории отечественного кинопроката (со сборами более 7 миллиардов рублей). Эстафету подхватил "Вызов", первый художественный фильм, снятый в космосе. Картина Клима Шипенко, вышедшая весной, заработала в прокате более 2 миллиардов рублей, однако не достигла спрогнозированных прокатчиком 4 миллиардов.

На следующий Новый год еще одним фильмом-мессией, как ожидается, станет "Холоп 2", продолжение предыдущего фильма-рекордсмена по кассовым сборам. Тем не менее, чтобы кинотеатры уверенно стояли на ногах, недостаточно одной или двух больших новинок-миллиардников за год. Кинотеатры в стране не могут существовать, как горнолыжный курорт: ждать зимы, чтобы заработать. На Голливуд в свете напряженной политической обстановки также рассчитывать не стоит.

Очевидной проблемой в этом смысле стала стагнация российского кинорынка. В первую очередь, это касается отсутствия четко выраженного жанрового разнообразия. Большой российский продюсер старается избегать не проверенных кассовыми сборами жанров, предпочитая вновь и вновь возвращаться к спортивной драме, сказке или комедии. С точки зрения бизнеса вопросов к кинокомпаниям нет. Безусловно, лучше снять фильм про известного спортсмена и заработать свой миллиард, чем экспериментировать с жанрами и рисковать собственным кошельком. Однако такой подход к работе не рассчитан на длительную перспективу. Большие кассовые сборы нескольких фильмов одного и того же жанра когда-то дали продюсерам понять, что самое время запускать конвейерное производство и начать штамповать друг за другом фильмы про условных хоккеистов, футболистов или шахматистов. И даже когда жанр исчерпал себя, и новые спортивные драмы не демонстрируют ожидаемые показатели ("Стрельцов", "Чемпион мира", "Мистер Нокаут"), в кулуарах российских студий остается иллюзия беспроигрышности спорта, и подобные фильмы продолжают анонсировать один за другим, не ориентируясь на постепенную потерю интереса у зрителя.

Новым трендом становится современное прочтение классических русских сказок и повестей: в ближайший год в кинотеатрах выйдут новые адаптации "По щучьему веленью", "Волшебника изумрудного города" и "Сто лет тому вперед" ("Гостья из будущего"). В этом, безусловно, нет ничего плохого, ведь интерес детей почти безграничен. Однако когда пересчитать популярные у продюсеров жанры можно на пальцах одной руки, нельзя назвать индустрию полностью самодостаточной.

Мы оказались в ситуации, когда ответственность за сохранение кинотеатров лежит на российских кинокомпаниях, которые должны выпускать хорошее кино абсолютно разных жанров, и на отечественных дистрибьюторах, которым это кино нужно успешно "прокатать". В нынешних условиях существования рынка это не кажется чем-то невообразимым: после ухода голливудских компаний появляются новые игроки среди российских дистрибьюторов. Один из них - компания "Атмосфера кино", созданная бывшим руководством российского представительства голливудской Universal Pictures. Новоиспеченный прокатчик берет под свое крыло все большее количество отечественных фильмов разной направленности, прокатывая их по модели большого кино: авторские "Снегирь" и "1993", триллеры "Кентавр" и "Белый список", комедии "Вася не в себе" и "Повар из Неаполя". И такая тенденция с точки зрения развития отрасли не может не радовать как заинтересованных зрителей, так и сами кинотеатры.

Таким образом, сегодня мы наблюдаем сложную ситуацию в российском кинобизнесе. Нельзя сказать, что модель параллельного импорта стала повсеместной, поскольку крупнейшие кинотеатральные сети в стране уверенно придерживаются позиции ненарушения авторских прав. При этом многие несетевые кинотеатры находят способы привезти санкционные фильмы в страну и показать их российскому зрителю. Однако даже такие показы не становятся гарантами устойчивого существования кинотеатров. Они продолжают надеяться на спасение в лице больших российских новинок, ведь без зрителей попкорн и колу в баре кинотеатра не продать.