В соцсетях высмеяли индийский фильм за сцену с падением со скалы

The Indian Express: в сети высмеяли индийский фильм за сцену с падением со скалы
В соцсетях высмеяли кадр из индийского фильма, в котором актеры ведут долгий диалог во время падения со скалы, пишет The Indian Express. Как пишут СМИ, сцены была снята в 2021 году, но пользователи соцсетей обратили на нее внимание только сейчас.
По сюжету картины женщина падает со скалы, отпустив руку мужчины, но тот прыгает за ней и ведет с ней драматичный диалог о любви.
Несмотря на то, что женщина упала первая, мужчина догоняет ее в воздухе и успевает обнять, после чего пара вдвоем падает на землю. Однако зрители не оценили драматичность момента и высмеяли эпизод за неправдоподобность.
"Ньютон покинул чат. Зачем так издеваться над актерами", - пишут комментаторы.
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