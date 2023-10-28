В «Титанике» нашли киноляп с одеждой Ди Каприо
Зрители нашли в кинодраме Джеймса Кэмерона "Титаник" 1997 года с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет новый киноляп. Об этом сообщает РБК.
В финале фильма, когда пассажирский лайнер уже тонет, главная героиня спасает прикованного наручниками Ди Каприо, который может утонуть. В этот момент герой Ди Каприо одет в подтяжки.
Кадр из фильма «Титаник»
Однако, когда героиня Кейт Уинслет собирается освободить любимого, подтяжки исчезают.
Кадр из фильма «Титаник»
Предположительно, сцену снимали в разное время, и художники по костюмам забыли о подтяжках.
Фильм "Титаник" получил сразу 11 премий американской киноакадемии "Оскар" в 1998 году.
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