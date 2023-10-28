Смогут ли россияне посмотреть новую часть «Джокера»

28 октября 1974 года родился Хоакин Феникс, исполнитель роли Джокера в одноименном фильме. Первая часть вышла более четырех лет назад, и уже менее чем через год зрителям обещают выход второй части «Джокер: Безумие на двоих».

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Когда выйдет вторая часть

Первая часть фильма «Джокер» вышла 3 октября 2019 года. Режиссер картины Тодд Филлипс порадовал зрителей новой версией мрачной истории главного злодея вымышленного города Готэма.

Выход второй части фильма под названием «Джокер: Безумие на двоих» планируется на 4 октября 2024 года, спустя пять лет после выхода первой части.

Будет ли фильм доступен в России

В производстве фильма участвует компания Warner Bros., которая ушла из РФ, запретив прокат своей продукции. Поэтому шансы зрителей увидеть фильм на большом экране невелики. Однако до премьеры еще год, и ситуация к этому времени может измениться.

Через 4–6 месяцев после начала проката фильма состоится цифровой релиз. У россиян появится шанс все-таки увидеть фильм, однако пока не ясно, на каких площадках выйдет картина. Также неизвестно, будет ли фильм анонсирован в российских онлайн-кинотеатрах.

Кто сыграет во второй части

Исполнитель главной роли Хоакин Феникс продолжит играть роль Джокера. Также в фильме покажут его напарницу Харли Квин в исполнении американской певицы и актрисы Леди Гаги.