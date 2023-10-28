«Доживем до понедельника»: как фильм стал ориентиром для целого поколения

28 октября 55 лет назад на советские экраны вышел фильм «Доживем до понедельника». Это простая история о непростых отношениях девятиклассников и их учителей. Картина вошла в золотой фонд отечественного кинематографа и была удостоена Государственной премии. Корреспондент «МИР 24» Анастасия Сорокина пересмотрела классику.

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Этот фильм мог и не выйти на экраны. Слишком революционным он был для 68-го года. По сценарию школьный учитель разочарован в себе и профессии. Но режиссер Станислав Ростоцкий решил рискнуть.

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«Он показал совсем другую школу, другие взаимоотношения между учителями и учениками, внутри коллектива педагогического. Вот именно это и выстрелило», – сказал хранитель фондов киностудии им. М. Горького Алексей Тремасов.

На студии имени Максима Горького сохранились уникальные эскизы. Их создавали специально для картины. В первоначальном варианте герои должны были выглядеть совсем иначе. Так, элегантная мама одного из учеников превратилась в простоватую женщину, которая пришла просить за своего сына. Ее сыграла Любовь Соколова.

У Станислава Ростоцкого был настоящий дар видеть в актерах, кого они могли бы сыграть. Вячеслав Тихонов долго отказывался от роли скромного учителя истории, бывшего фронтовика Ильи Мельникова, даже называл ее безликой.«Его душевное состояние было настолько надломлено, он чувствовал себя разбитым, не хотел сниматься, даже хотел уйти из актерской профессии. Ростоцкий, четко почувствовав его настроение, понял, что Тихонов абсолютно точно подходит под образ этого учителя», – отметил Алексей Тремасов.

И тогда режиссер сказал Тихонову: если ты мне друг – будешь играть. И артист сдался. После выхода фильма даже актеры, сыгравшие школьников проснулись знаменитыми. Для Юрия Чернова роль двоечника Сыромятникова стала первой в карьере.

«Мы были очарованы этими съемками, очарованы этой работой. Было очень легко и очень удобно. Так время пронеслось быстро, но то, что оно сохранилось на пленке, – это большое счастье для всех нас», – поделился народный артист Российской Федерации Юрий Чернов.

Актовый зал, спортивный, школьные коридоры – все это не декорации. Фильм «Доживем до понедельника» снимали в обычной школе №234, сейчас это Первый Московский образовательный комплекс. Уже 10 лет в школе работает музей, посвященный фильму. Есть в нем и кинотеатр, в котором сегодняшние школьники смотрят «Доживем до понедельника».

«Мне нравится, что там счастье рассматривается с разных сторон. Разные люди рассказывают, как они понимают счастье», – сказала Алиса Канищева.

«Иногда проблема не видна, а вот со стороны посмотреть и обсудить в своем коллективе, в школьном коллективе, очень полезно. Это кино на века», – отметила учитель музыки ГБПОУ «1-й МОК» Наталия Александрова.