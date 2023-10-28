Премьеру «Аквамена 2» перенесли на несколько дней
Издание Variety сообщило, что Warner Bros. перенесла премьеру «Аквамена 2» на несколько дней — теперь картина 22 декабря 2023 года. Ранее ожидалось, что ленту покажут 20-го числа.
Журналисты отметили, что старая дата премьеры позволила бы «Аквамену и Потерянному королевству» показать более высокие сборы за первую неделю. Поскольку в таком случае фильм начали бы показывать со среды и у него было бы больше времени до конца недели.
Вероятно, «Аквамена 2» сдвинули на такой незначительный срок из-за премьеры «Вилли Вонки» — лента выходит в прокат 15 декабря. С новой датой картины будут не так сильно переманивать на себя внимание потенциальных зрителей.
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