Премьеру «Аквамена 2» перенесли на несколько дней

Издание Variety сообщило , что Warner Bros. перенесла премьеру «Аквамена 2» на несколько дней — теперь картина 22 декабря 2023 года. Ранее ожидалось, что ленту покажут 20-го числа.

Журналисты отметили, что старая дата премьеры позволила бы «Аквамену и Потерянному королевству» показать более высокие сборы за первую неделю. Поскольку в таком случае фильм начали бы показывать со среды и у него было бы больше времени до конца недели.