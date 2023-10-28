Стартовали съемки сериала «Александр I»

«Работать над историей об Александре I особенно увлекательно, потому что эта противоречивая личность в кино практически не исследована. Мне нравится быть первооткрывателем. Мы постарались в первую очередь соответствовать историческим фактам, уделив много времени консультациям и работе с мемуарами современников Александра. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что ни один художественный образ, и ни одно художественное произведение, даже опираясь на исторические факты, документальным не будет. Это будет совокупность и исторических фактов, и вымысла… Мне кажется, в этом и есть творчество и искусство».