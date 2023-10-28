Стартовали съемки сериала «Александр I»
В Санкт-Петербурге начались съёмки сериала «Александр I». Проект создается «КОСМОС студио» при поддержке АНО «ИРИ».
Премьерный показ сериала состоится на медиаплатформе «Смотрим». Телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».
Воспитанный бабушкой, императрицей Екатериной II, которая видела в своем старшем внуке прямого наследника престола, и европейским учителем Лагарпом, Александр придерживается либеральных взглядов и восхищается первыми годами правления Наполеона: мечтает, что и в России когда-нибудь будет республика. После смерти Екатерины, в царствование Павла, Александр продолжает надеяться на реформы. Однако вскоре его охватывает разочарование в Павле и как в отце, и как в государственном деятеле. В результате заговора император Павел Первый погибает, и Александр, преследуемый чувством вины за смерть отца, вынужден взойти на престол, чтобы противостоять новым интригам аристократов и властной матери.
Режиссёр Артём Насыбулин рассказал:
«Работать над историей об Александре I особенно увлекательно, потому что эта противоречивая личность в кино практически не исследована. Мне нравится быть первооткрывателем. Мы постарались в первую очередь соответствовать историческим фактам, уделив много времени консультациям и работе с мемуарами современников Александра. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что ни один художественный образ, и ни одно художественное произведение, даже опираясь на исторические факты, документальным не будет. Это будет совокупность и исторических фактов, и вымысла… Мне кажется, в этом и есть творчество и искусство».