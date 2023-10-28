Начались съемки детектива «Алекс Лютый. Дело сирот» с Антоном Хабаровым

Начались съемки исторического детектива «Алекс Лютый. Дело сирот», сообщает PR-отдел «НТВ». В этот раз действие картины перенесется на 35 лет назад.

© Кадр из сериала "Мурка"

Подполковник КГБ Андрей Елисеев берется за розыск военных преступников из группы СС Манкевича. Елисеев устанавливает, что в августе 1941 года отряд карателей располагался в здании музея, где прятались дети из детского дома, брошенные при эвакуации.

Появления группы Манкевича дети исчезли. При помощи секретного архива Алекса Лютого Елисеев узнает, кто входил в состав отряда Манкевича. Но все оставшиеся в живых члены отряда гибнут при загадочных обстоятельствах.

Сюжет фильма основан на реальных событиях, происходивших во время Великой Отечественной войны. Главную роль в картине снова сыграл Антон Хабаров. Также в фильме приняли участие Екатерина Олькина, Эмилия Спивак, Владимир Ярош, Никита Касьяненко.