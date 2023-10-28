Самые страшные хорроры на Хэллоуин

Хэллоуин — это тот праздник, когда нам хочется пощекотать себе нервишки и окунуться в мир нечисти и паранормального.

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Для таких особо смелых популярный блогер Паша Pa.Nikss составил подборку самых страшных хорроров на Хэллоуин. Готовься — будет очень страшно!

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«Астрал»

Семейная пара переезжает с детьми в новый дом, в котором готовы начать новую счастливую жизнь. Но новые жильцы только разложили свои вещи, как в доме начались странные события — предметы сами по себе перемещаются, звучат странные страшные звуки, но это только начало. Десятилетний Далтон впадает в кому, и врачи не могут ему помочь. Выясняется, что ребенок связан с паранормальным миром! Это культовый фильм и начало большой серии фильмов, но предпочтение я отдам именно первой части, потому что это уже классика. Качественный, эффектный и очень атмосферный фильм ужасов, который действительно может напугать, поэтому приготовьтесь вздрагивать при каждом шорохе после него!

«Я плюю на ваши могилы»

Писательница снимает домик в глухом лесу, чтобы в уединении начать писать новый роман. Но выйдет ли эта книга или ее автор умрет раньше? Четверо местных отморозков жестоко насилуют девушку и обрекают на мучительную смерть. Но она сумела выжить и теперь готова отомстить, причем очень жестоко. Этот фильм является крепким представителем своего жанра со своей философией. После просмотра без эмоций вы точно не останетесь! Тут без лишних слов — триллер, от которого кровь стынет в жилах!

«Искатели могил»

Участники телевизионного шоу охотников за привидениями «Искатели» соглашаются провести ночь в психиатрической лечебнице, о которой давно ходят жуткие легенды. К сожалению участников, все эти слухи оказываются невымышленными, и теперь им придется побороться за свою жизнь, чтобы выйти из лечебницы. Первый ужастик в формате живой съемки, который заставил меня испугаться даже пойти в туалет ночью! Мне очень понравилось то, что действие происходит в заброшенной психиатрической лечебнице, и в связи с этим мы можем наблюдать то, как молодые люди, находящиеся там, сами постепенно сходят с ума, причём это показано очень правдоподобно. Так что любителям подобных ужастиков скучно при просмотре явно не будет!

«Проклятие Аннабель»

Джон находит идеальный подарок для своей жены – это редкая старинная кукла в белом свадебном платье. Но однажды ночью в их дом вторгаются члены сатанинского культа, и начинается полнейший кошмар. Это не самый страшный, но для просмотра в подходящей атмосфере — самое то!

«Синистер»

Главный герой — автор детективов, который вместе с семьей переезжает в дом, где год были убиты все жильцы. Писатель случайно находит видеозаписи, которые являются ключом к тайне преступления. Но на этом его неприятности только начинаются! Интересный детективный сюжет, который держит зрителя в напряжении на протяжении фильма. Отличный, на мой взгляд, подбор актеров. Однозначно рекомендую к просмотру!

«Заклятье»