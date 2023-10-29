Сериалы про подростков, которые помогут лучше понять их

В последние годы сериалы про подростков стали популярным жанром. Через жизнь и проблемы школьников и студентов порой гораздо проще заметить и свои чувства. Все-таки в каждом из нас живет свой внутреннний ребенок. В материале "Рамблера" мы рассмотрим три лучших сериала про подростков, которые помогут разобраться с собой.

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13 причин почему

Сериал, основанный на одноименной книге Джей Шермана. Сюжет рассказывает историю девушки по имени Ханна Бейкер, которая покончила с собой и оставила запись на кассете, где объясняет свои причины для этого шага. Главный герой, Клэй Дженсен, получает эти кассеты и начинает исследовать события, которые привели к смерти Ханны. Сериал затрагивает такие темы, как школьное насилие, изоляция, депрессия и самоубийство. Он вызвал много обсуждений и критики, но также помогает подросткам понять и осознать серьезность этих проблем.

Ривердейл

В вымышленном городе Ривердейл происходят загадочные события и преступления. Действие разворачивается в современном мире, а главные герои решают исследовать сокрытую от посторонних сторону жизни маленького мирного городка со всеми его странностями и тайнами, прячущимися за праздничным фасадом. Сериал сочетает элементы детектива, драмы, романтики и комедии. И затрагивает далеко недетские темы, как любовь, дружба, семейные отношения, насилие и коррупция. "Ривердейл" пользуется популярностью у подростков и стал одним из самых обсуждаемых сериалов последних лет.

Очень странные дела