Лучше фильмы с Любовью Аксеновой в главной роли

Фильмы с Любовью Аксеновой можно назвать настоящими шедеврами. Несмотря на миловидную внешность, талант и харизма позволяют создавать неповторимые образы и увлекать зрителей выдающимися способностями.

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В 2021 году Любовь Аксенова стала самой популярной молодой актрисой десятилетия в России. О лучших ролях актрисы читайте в материале "Рамблера".

"Бывшие. Happy end"

Попасть в рехаб и встретить там свою любовь? Вероятность мала, но именно о такой истории повествует сериал. По правилам им нужно держаться подальше друг от друга, если они хотят оставаться трезвыми. Но чувства всегда решают за нас. Это социально значимый проект, который затрагивает сложные темы социальной зависимости, мести, прощения и любви.

"Почка"

За годы работы инспектором по пожарной безопасности Наталья Кустова научилась не смотреть на головы, по которым идет. Это как раз тот случай, когда о человеке говорят, что власть и деньги могут испортить. Зачастую самые успешные люди прозябают в одиночестве, потому что в погоне за карьерой и финансовой стабильностью они упустили самое важное — отношения с близкими. Особенно актуально это становится в моменте, когда наступает беда.

"Майор Гром"

Игорь Гром — опытный следователь из Санкт-Петербурга, известный своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — все это делает майора Грома идеальным полицейским. Образ Аксеновой в "Майоре Громе" многим запомнился своей дерзостью: ярко-красное каре, смена образов и главное — непредсказуемость.

"Жить жизнь"