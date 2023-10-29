5 кинолент с Мэттью Перри, которые стоит посмотреть

Мэттью Перри стал известным благодаря своей роли Чендлера в сериале "Друзья", где его талант и комедийный дар были высоко оценены. Однако, помимо этого сериала, он также снялся во множестве других проектов, которые принесли ему признание. Большая часть его работы была связана с сериалами, но он также сыграл в нескольких полнометражных фильмах. Мэттью Перри продемонстрировал свою актёрскую мастерство и вариативность, преуспевая в различных жанрах и ролях.

© Inc-news

«Девять ярдов»

Видео дня

Это замечательная криминальная комедия, где Мэттью Перри исполнил роль доктора-дантиста по имени Николас Озерански. Николас вел обычную и упорядоченную жизнь, пока рядом с ним не поселился опасный преступник Джимми Тюльпан, сыгранный Брюсом Уиллисом. Через своих злоключений, Джимми украл десять миллионов долларов у своего босса, что привело к серьезным последствиям для всех персонажей. В жуткой путанице, жена Николаса, Софи (Розанна Аркетт), решает заложить Джимми своему бывшему начальнику.

«Мошенники»

В отсутствие своей жены Сары, которая отправилась в Нью-Йорк, Гордон придумывает невероятные сюрпризы. Он заявляет, что влюбился в другую женщину и намерен развестись с Сарой. Однако история далеко не заканчивается на этом простом повороте событий. Возникают непредвиденные и курьезные ситуации, которые только усложняют жизнь Гордона и его бывшей супруги.

«Триумф: История Рона Кларка»

Это вдохновляющий фильм, где Мэттью Перри играет роль Рона Кларка, учителя с идеалистическими взглядами на жизнь. Персонаж Рона оставляет свой маленький провинциальный городок и отправляется преподавать в школу в Нью-Йорке, которая славится своей плохой репутацией. Однако даже в таком неблагоприятном окружении учитель не сдается. Он полностью посвящает себя своей работе, чтобы зажечь огонь в сердцах своих учеников. Рон использовал все свои страсти и энергию, чтобы вдохновить детей и помочь им обрести успех в жизни.

«Беспомощный»

Это фильм, который рассказывает историю сценариста Хадсона Милбэнка, страдающего расстройством самосознания. Хадсон потерял свое чувство идентичности и ощущает пустоту в своей жизни. Однако, неожиданно в его жизни появляется девушка, которая должна помочь ему заполнить эту пустоту и найти себя. Данная встреча становится точкой перелома в его жизни, толкающей его на путь самоисследования и, возможно, нашедшей ключ к его спасению.

«Папе снова 17»