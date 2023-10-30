Сериалы, которые закрыли слишком рано

Самое большое горе во вселенной поп-культуры — это когда любимый сериал отменяют раньше времени. Найти сериал с отличным сюжетом, интересными персонажами и хорошим актерским составом достаточно сложно, но потерять его после нескольких сезонов или серий — еще хуже.

© Кадр из сериала "Ганнибал"

О самых интересных сериалов, которые закрыли слишком рано, — в материале "Рамблер".

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"Ганнибал"

В сериале "Ганнибал" рассказывается о взаимоотношениях главного героя-каннибала (того самого из "Молчания ягнят") и Уилла Грэма, криминалиста и охотника за серийными убийцами. Персонажи расследовали различные громкие преступления и пытались переиграть или превзойти друг друга. Несмотря на признание критиков, многочисленные награды за лучшую мужскую роль и лучшую мужскую роль второго плана, а также культовую популярность, сериал "Ганнибал" был отменен после третьего сезона.

Это разочаровало многих поклонников, которые считали, что "Ганнибал" должен был завершить свои сюжетные линии. Отмена была связана с низкой зрительской аудиторией, хотя многие считали сериал одним из лучших в жанре ужасов.

"Страшные сказки"

Сериал "Страшные сказки" был первоначально продлен на четвертый сезон, но после выхода в эфир финала третьего сезона он был неожиданно отменен. Зрители были шокированы и озадачены таким исходом, поскольку ожидали увидеть новые хоррор-приключения актеров.

Создатель сериала Джон Логан объяснил, что в финале третьего сезона основная история достигла естественного завершения, поэтому необходимости в еще одном сезоне не было. Спин-офф под названием "Страшные сказки: Город ангелов" вышел в эфир в 2020 году, но поклонники по-прежнему скучают по напряженной драме и захватывающему сюжету оригинального сериала.

"Восьмое чувство"

Кадр из сериала "Восьмое чувство"

Некоторые считают, что причиной преждевременной отмены "Восьмого чувства" стала дороговизна производства и отсутствие бюджета. Съемки научно-фантастической драмы проходили в разных уголках мира, что было обусловлено сюжетом — в сериале рассказывается о группе людей со всего мира, связанных между собой телепатически и способных овладевать телами друг друга.

"Восьмое чувство" получило высокую оценку критиков и зрителей за то, что в нем уделяется большое внимание принятию друг друга, несмотря на различия. Поклонники сериала, созданного сестрами Вачовски, негодовали из-за закрытия сериала. В Интернете появились петиции и хэштег #RenewSense8, призывающие Netflix спасти сериал. Это сработало, и компания выпустила двухчасовой спецвыпуск, завершающий историю. Но фанаты так и не остались довольны.

"Хулиганы и ботаны"

Кадр из сериала "Хулиганы и ботаны"

Несмотря на то, что сериал просуществовал всего один сезон, "Хулиганы и ботаны" стали культовой классикой, о которой многие сериалы с сотнями эпизодов могут только мечтать. Сериал о старшеклассниках из Мичигана 1980-х годов был создан Полом Фигом и спродюсирован Джаддом Апатоу. Несмотря на то, что сериал быстро умер на телевидении, "Хулиганы и ботаны" помогли начать карьеру Сету Рогену, Линде Карделлини, Джейсону Сигелу, Бизи Филиппс и Мартину Старру.

К сожалению, сериал закончился не совсем удачно — его закрыли после всего 18 эпизодов. После отмены "Хулиганов и ботанов" Джадд Апатоу попытался найти актерам другую работу. В результате появился сериал "Непроявленные". В ситкоме, посвященном первокурсникам колледжа, снялись Сет Роген, Джей Барушель, Чарли Ханнэм и Карла Галло, а в гостевых ролях снялись выпускники "Хулиганов" Джейсон Сигел, Мартин Старр и Сэм Левин.

"Общество"

Кадр из сериала "Общество"