"Девушка с татуировкой дракона" станет сериалом
Книжную серию шведского писателя Стига Ларссона ждет очередная адаптация - на этот раз в формате сериала. Займется проектом Amazon MGM Studios, сообщает Variety.
Изданию стало известно, что шоураннером сериала назначена Вина Суд. Она работала над ремейком датского сериала "Убийство" и триллером "Семь секунд" - тоже, кстати, адаптации, на этот раз российского фильма "Майор"Юрия Быкова.
Известно, что сериал находится в разработке с мая 2020 года. Тогда предполагалось, что сериал не будет повторят сюжеты книг, а расскажет самостоятельную историю по вселенной "Миллениума". Главной героиней должна была остаться Лисбет Саландер. Текущие же детали проекта пока держатся в секрете.
Напомним, трилогия "Миллениум" уже имеет две киноадаптации. В 2009 году все три книги были экранизированы шведскими режиссерами. Главные роли сыграли Микаэль Нюквист и Нуми Рапас. В 2011 году на экраны вышла голливудская версия первой книги - с Дэниэлом Крейгом и Руни Марой.