"Девушка с татуировкой дракона" станет сериалом

Книжную серию шведского писателя Стига Ларссона ждет очередная адаптация - на этот раз в формате сериала. Займется проектом Amazon MGM Studios, сообщает Variety.

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Изданию стало известно, что шоураннером сериала назначена Вина Суд. Она работала над ремейком датского сериала "Убийство" и триллером "Семь секунд" - тоже, кстати, адаптации, на этот раз российского фильма "Майор"Юрия Быкова.

Известно, что сериал находится в разработке с мая 2020 года. Тогда предполагалось, что сериал не будет повторят сюжеты книг, а расскажет самостоятельную историю по вселенной "Миллениума". Главной героиней должна была остаться Лисбет Саландер. Текущие же детали проекта пока держатся в секрете.