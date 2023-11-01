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Экранизация сказки "По щучьему велению" собрала 600 млн рублей в России

Экранизация русской народной сказки «По щучьему велению» в первые дни проката собрала более 600 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные «Фонда кино».

Экранизация сказки "По щучьему велению" собрала 600 млн рублей в России
© Газета.Ru

С 26 октября фильм собрал в прокате 667 млн рублей, из них 400 млн рублей пришлось на первый уикенд показа. Всего фильм увидели в кинотеатре более 2,4 млн человек.

По сюжету сказки «По щучьему велению» простак Емеля случайно вытаскивает из реки волшебную щуку, которая готова исполнить три его желания. Два желания он тратит впустую, а третье сохраняет. Когда Емеля влюбляется в царевну Анфису, щука, обернувшаяся в девушку Василису, помогает ему добиться руки девушки.

Режиссерское кресло проекта «По щучьему велению» занял Александр Войтинский («Призрак»). Главные роли в фильме исполнили Никита Кологривый («Майор Гром: Чумной Доктор»), Мила Ершова («Трудные подростки») и Алина Алексеева («Елки-иголки»).

Накануне член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев назвал старт фильма «замечательным». Киноиндустрия ожидает, что картина перешагнет миллиардную отметку, заявил он.

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