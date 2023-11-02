Мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» выйдет в России с двумя версиями дубляжа

Уже 7 декабря в России состоится премьера мультфильма «Мальчик и птица» (в Японии — «Как поживаете») культового Хаяо Миядзаки. Как сообщает кинопрокатчик «Русский репортаж», в кинотеатрах страны будут показывать две версии аниме: с официальным дубляжом CPI Films и в дубляже команды «Студийная банда», которая озвучивает аниме с 2014 года.