Disney выпустил тизер сериала "Кристобаль Баленсиага"

Disney+ пролил свет на выход испанского мини-сериала о жизни и творчестве известного дизайнера XX в., создателя одноимённого бренда Кристобаля Баленсиаги. Шестисерийный проект будет доступен для просмотра на стриминговом сервисе с 19-го января 2024-го года.

© Inc-News

В создании приняли участие Лурдес Иглесиас и 12-кратный лауреат премии "Гойя" Хосе Мари Гоэнага, Джон Гараньо и Айтор Эррехи ("Вечный окоп"). В сериале они рассказали историю о том, как Баленсиага, сын швеи и рыбака, превзошёл социальные ожидания и стал одним из самых почитаемых дизайнеров мира.