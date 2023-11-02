$93.28+1.2698.44+0.50

Зрители нашли новый киноляп в "Иронии судьбы"

В картине "Ирония судьбы, или С легким паром!" Эльдара Рязанова был обнаружен новый киноляп. Об этом сообщает РБК.

Зрители выявили киноляп в эпизоде, где Надя и Женя выясняют, кто на самом деле хозяин квартиры, а кто должен уйти.

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Зрители обнаружили киноляп в "Кавказской пленнице"

В кадре можно заметить сервант с двумя блестящими ручками, в котором стоят фотографии Нади и Ипполита. При этом ближе к концу серии заметно, что одной из ручек на серванте уже нет.

Ранее "Рамблер" рассказывал о трагических судьбах известных советских актрис.

2
Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости