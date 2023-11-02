Зрители нашли новый киноляп в "Иронии судьбы"

Зрители выявили киноляп в эпизоде, где Надя и Женя выясняют, кто на самом деле хозяин квартиры, а кто должен уйти.

В кадре можно заметить сервант с двумя блестящими ручками, в котором стоят фотографии Нади и Ипполита. При этом ближе к концу серии заметно, что одной из ручек на серванте уже нет.