Зрители нашли новый киноляп в "Иронии судьбы"
В картине "Ирония судьбы, или С легким паром!" Эльдара Рязанова был обнаружен новый киноляп. Об этом сообщает РБК.
Зрители выявили киноляп в эпизоде, где Надя и Женя выясняют, кто на самом деле хозяин квартиры, а кто должен уйти.
Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
В кадре можно заметить сервант с двумя блестящими ручками, в котором стоят фотографии Нади и Ипполита. При этом ближе к концу серии заметно, что одной из ручек на серванте уже нет.
Ранее "Рамблер" рассказывал о трагических судьбах известных советских актрис.
Рамблер: главные новости