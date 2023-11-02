Российская премьера финала «Атаки титанов» состоится одновременно со всем миром

На Кинопоиске 4 ноября в 22:00 по московскому времени состоится премьера второй серии заключительной части финального сезона «Атаки титанов». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

© Газета.Ru

Эпизод выйдет в озвучке от студии DEEP («Хикара и Го», «Фуука», «Подземелье Токио» и др.). Сюжет «Атаки титанов» строится вокруг жизни города, окруженного огромной стеной для защиты от огромных людоедов — титанов. Защитой города от угрозы занимается специальная команда истребителей титанов, которые пытаются разгадать тайну огромных существ и защитить мирное население.

В четвертом сезоне «Атаки титанов» Эрен Йегер безжалостно уничтожает внешний мир ради спасения друзей и весь свой народ. Однако его ужасным планам пытается помешать Альянс во главе с Микасой и Армином.

Аниме является экранизацией одноименной постапокалиптической манги, написанной и иллюстрированной Хадзимэ Исаямой. Дебют шоу состоялся в 2013 году и в настоящий момент насчитывает 88 серий.

В марте состоялась премьера первого специального эпизода финальной части «Атаки титанов». Она поставила мировой рекорд Гиннеса как самое востребованное аниме на телевидении.