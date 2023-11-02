Премьеру финала «Йеллоустоуна» отложили на год

Компания Paramount Network объявила о переносе финальных эпизодов вестерна «Йеллоустоун». Изначально последние серии пятого сезона шоу должны были начать выходить в этом ноябре, однако теперь премьера состоится через год — в ноябре 2024-го.

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В компании отметили, что ситуация связана с забастовками сценаристов и актёров США. Первая уже завершилась, однако артисты всё ещё бастуют, что и повлияло на графики компании. Помимо пятого сезона «Йеллоустоуна», Paramount также работает над двумя ответвлениями знаменитого сериала: «1944» и «2024».