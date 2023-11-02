Стоит ли ждать третий сезон сериала «Триггер»

В 2020 году на Первом канале вышел сериал «Триггер» с Максимом Матвеевым («Стиляги», «Шерлок в России», «Союз спасения») в главной роли. Сюжет рассказывает о психологе, который придерживается методов шоковой терапии.

© Кадр из сериала «Триггер»

Зрители и критики встретили картину восторженно — в 2021 году сериал получил две премии «Золотой орел» в номинациях «Лучший телевизионный сериал» и «Лучшая мужская роль на телевидении».

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В январе 2022 года состоялась премьера второго сезона сериала. Сейчас поклонников волнует дата выхода третьего сезона сериала «Триггер».

В материале «Ленты.ру» рассказываем все, что известно на данный момент.

Главное о сериале «Триггер» Год производства: 2018 (2 сезона)

Страна: Россия

Режиссеры: Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов

В ролях:

Максим Матвеев — Артем Стрелецкий, психолог-провокатор;

Светлана Иванова — Даша, бывшая жена Артема;

Роман Маякин — Денис, друг Артема;

Виктория Маслова — Лера Мамаева, пациентка Артема;

Игорь Костолевский — Александр Андреевич Стрелецкий, отец Артема, психотерапевт;

Владислав Тирон — Матвей Селиванов, юный помощник Артема;

Ангелина Стречина — Катя, младшая сестра Артема;

Данила Дунаев — Владимир, жених Даши;

Марианна Шульц — мать Матвея.

Прежде чем перейти к информации о третьем сезоне, предлагаем вспомнить, на чем остановились герои в предыдущих сериях (осторожно: спойлеры).

«Триггер». Первый сезон

Первый сезон сериала знакомит зрителя с психологом Артемом Стрелецким, которого зачастую называют провокатором. И есть за что — Стрелецкий практикует нетрадиционный, шоковый метод терапии. Его манера общения с пациентами далека от методичек по профессиональной этике — он насмехается над людьми, выводит их из себя, оскорбляет и намеренно выталкивает из зоны психологического комфорта. При этом попасть к нему довольно трудно, а один прием стоит приличную сумму. Правда, как правило, одного-двух приемов пациентам хватает. Провокации Стрелецкого активируют в людях желание немедленно разобраться со своими проблемами, не тратя на это месяцы или годы.

Кто-то выскакивает из кабинета Стрелецкого после первых десяти минут, кто-то не устает благодарить его и рекомендовать друзьям, но так или иначе его практика процветает. До тех пор, пока один из клиентов Артема не лишает себя жизни. На суде Стрелецкий отказывается признать вину (за это могли бы дать меньший срок), и его сажают в тюрьму.

Кадр из сериала «Триггер»

Спустя несколько лет он выходит на свободу и возобновляет практику, параллельно пытаясь выяснить, кто действительно причастен к покушению на его пациента. Также Артем хочет наладить отношения со своей бывшей женой Дашей, которая не простила его за то, что тот поставил работу выше семьи. Оказывается, пока Стрелецкий был в тюрьме, у Даши родился сын Кирюша, и Артем уверен, что это его ребенок.

Одновременно у Стрелецкого возникает романтическая связь с одной из пациенток, Лерой, которая оказывается вдовой того самого пациента. Стрелецкий быстро завершает эти отношения и хочет вернуться к Даше, но внезапно узнает, что Кирюша на самом деле сын Даши и отца Артема, Александра Стрелецкого.

В конце первого сезона Артем Стрелецкий узнает, что Кирюша — его брат, а не сын.

«Триггер». Второй сезон

Действие разворачивается спустя год после событий первого сезона. После пережитых эмоциональных потрясений Артем Стрелецкий лечится в клинике, где знакомится с другой пациенткой, Сашей. Стрелецкий хочет помочь ей, но у него ничего не получается. Позже у них зарождаются романтические отношения.

Артему удается выйти из клиники, после чего он возвращается к работе. Он узнает, что его бывшая возлюбленная Лера ушла из жизни, и хочет разобраться, что на самом деле с ней произошло. Параллельно Стрелецкий выясняет отношения с предавшей его Дашей и своим отцом. Даша просит прощения у Артема и признается, что боится сломать жизнь сыну. Стрелецкий не может простить ее, Даша начинает пить.

У Стрелецкого-старшего случается приступ, его отвозят в больницу. Позже выясняется, что у него начальная стадия деменции. Это помогает отцу и сыну поговорить по душам и помириться. В финале второго сезона Артем выясняет, что на Леру покушалась его бывшая жена Даша, к которой Лера пришла за помощью.

Кадр из сериала «Триггер»

Стрелецкий проводит с бывшей женой психологическую сессию, после чего девушка понимает, что им не суждено быть вместе.

Даша признается в преступлении и отправляется в тюрьму. Стрелецкий-младший возвращается домой и берет под крыло Кирюшу, который называет его папой. Сезон заканчивается кадром, на котором Даша заходит в тюремную комнату для свидания и видит там Леру.

Продолжение «Триггера»: дата выхода третьего сезона, детали, актеры

Несмотря на то что на сайте «Кинопоиск» в карточке сериала появилась строчка «3 сезона», информации о новых сериях довольно мало. Но съемочная группа приготовила фанатам еще больший сюрприз — полнометражный фильм. Он будет также называться «Триггер», а режиссером выступит продюсер сериала Александра Ремизова.

Кстати, именно Ремизовой и принадлежит идея всего проекта — она возникла после знакомства Александры с реально существующим психологом Сергеем Насибяном, применяющим в своей практике провокативный метод.

Премьера полнометражного фильма запланирована на 2023 год. Предполагается, что действия третьего сезона будут развиваться после событий фильма, поэтому о том, когда премьера нового сезона сериала «Триггер» состоится, точно сказать нельзя.

О чем будет фильм «Триггер»?

Столкнувшись с чередой потерь и трагедий, Артем Стрелецкий прекращает работать психологом и вместе с сыном уезжает в небольшой портовый городок, где он когда-то сам провел счастливое детство с матерью.

Он устраивается барменом в местное кафе, заводит отношения с девушкой Майей и ничего не хочет слышать про психотерапию и свою прежнюю жизнь. Однако мысль, которую Артем пытался донести до своих пациентов, периодически догоняет и его — нельзя убежать от своего прошлого. И тем более, нельзя убежать от себя.

Из этого описания можно заключить, что прошлое каким-то образом напомнит Артему о себе и заставит разбираться со старыми проблемами. Возможно, это будет связано с появлением Леры, так как открытый финал второго сезона наводит на мысль, что она могла остаться в живых.

Кадр из сериала «Триггер»

Кто из актеров появится в продолжении «Триггера»?

В полнометражном «Триггере» на экраны, разумеется, вернется Максим Матвеев — главный герой сериала и фильма. Также зрители увидят Марка Юсефа, который играет Кирюшу, и Викторию Маслову (Леру).

К касту присоединятся и новые актеры: Ирина Старшенбаум, Анатолий Руденко и Полина Маликова.

Старшенбаум исполнит одну из главных ролей — Майи, новой возлюбленной Стрелецкого. Руденко и Маликова сыграют супругов — владельцев бара, куда устроился на работу Артем. По сюжету у них трое детей, и они часто ругаются между собой, поэтому, возможно, Артему придется применить свой опыт и помочь семье.